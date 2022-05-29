Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - успешная украинская певица и судья "Співають всі", она не раз попала в различные конфликты с коллегами и любит рассказывать об этом в сети. В этот раз Анастасия во время интервью решила рассказать, почему не любит слушать обращения Алексея Арестович.

Анастасия Приходько призналась Славе Демину, что ее Алексей Арестович раздражает:

"Арестовича не смотря, поскольку я очень эмоциональный человек, а он такой очень-очень такой медленный, спокойный. И я не могу, оно начинает меня бесить. Я его очень плохо слышу, он так говорит, как кот баюн, а оно меня еще больше нервирует", - рассказала артистка.

Поклонники принялись поддерживать:

«Вот согласна100%🔥; аж нервы сдают )) )); Я согласна с ней, это точно нужно прислушаться, и от многих слышала; Сто процентов 🤣🤣👍👍👍👍 я так же напрягаю себя чтобы услышать что он говорит; Вот при Арестовиче оскорбительно😂; Не думала что я тоже не могу слушать арестовича😂🙌».

Ранее звезда в комментарии "Зірковому шляху" решила прокомментировать судейство украинской делегации. Кусочек диалога был опубликован на страничке ЗШ в Инстаграм.

Напомним, Анастасия Приходько жестко прошлась по "прозревшей" Лободе

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