Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая остается дома и не едет из страны, старается активно вести социальные сети. Она часто рассказывает о себе и нередко с юмором комментирует свои фото.
В этот раз артистка показала, как можно расслабиться, когда начинают сдавать нервы.
«Когда нервная система сдает, электрофорез помогает. Я в прекрасном украинском санатории. Внимание, уважаемые, процедура номер один. Сухая углекислотная баня. Улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, ускоряет метаболизм, предотвращает преждевременное старение кожи.
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Процедура номер два. Гидромассаж. Очень классно!» - поделилась впечатлениями Никитюк и раскрыла свою секреты красоты.
Также Леся показала, как наслаждается отдыхом дома и проводит счастливые моменты, наслаждаясь маленькими радостями жизни. В том числе и просто наблюдая за подсолнухами.
«Дома красиво🇺🇦. Переписала .. потому что что-то все поздравляют с возвращением… а я никуда и не ездила)» - добавила Леся, чем развеселила сеть.
«Наша украинка 🇺🇦❤️; Какие все-таки у нас в Украине красивые виды 😍 люблю свою страну. Слава Украине 🇺🇦 Слава нации!; Наша Родина самая лучшая в мире🥰🥰🥰».
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