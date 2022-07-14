Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. А недавно звезда решила попробовать свои силы на шоу "Маска", где заняла второе место. Не забывает Ольга и о ТикТоке, где поделилась красочным видео.

На кадрах Ольга была в черно-белом мокром купальнике и с повязкой на голове. Звезда снимала себя на фоне бассейна, впечатляя видом.

"Это видео попадается только кискам с роскошным декольте", - написала Ольга.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Волшебная цибулька", "ооо, ток ток что-то знает, потому что декольте на грудном вскармливании огого", "У меня роскошное декольте, под микроскопом", "Ой, ну не преувеличивай", "А маникюр на второй руке не желтый", "такое видео должно случаться нормальным холопам, которые ценят файных женщин с роскошным декольте. Олечка, ты космос".

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