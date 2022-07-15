Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - успешная украинская певица и судья "Співають всі". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбуке, где в этот раз звезда обратилась к россиянам.

"Я всех вас ненавижу до единого! До единого! Нет хорошего русского, не надо мне рассказывать за всех несогласных…. У меня эта нация вызывает отвращения без перебора! Я хочу чтоб самое высшие наказание Бога спустилось на вашу землю и пришло в ваш дом, к вашим близким к вашим детям! Бог все видит, и он все расставит по местам! И ад для вас покажется раем сраные *****!", - написала Приходько.

Стоит отметить, что оккупанты обстреляли Винницу 14 июля. По городу были запущены ракеты "Калибр", который попали в концертный зал. В результате взрыва погибли более 20 человек и десятки ранены, а также пропавшие без вести.

Напомним, Приходько жестко раскритиковала украинских судей за оценки Польше на "Евровидении"

А еще Politeka сообщала, что Приходько съязвила после неоднозначного решения Израиля по Украине

Также Politeka писала, что Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение