Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь Оли Поляковой. 17-летняя девушка стала успешной блогеркой и активно ведет соцсети, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А под новой публикацией в ТикТок Маше высказали претензию.

"Рекламу девочке сделай!!!", - обратилась фолловерка.

Как оказалось, девочка, которой нужно сделать рекламу, ждет от Маши ее уже 10 месяцев. Девушка отметила, что Полякова заказывала у нее неоднократно вещи и договорились о рекламе. На видео можно увидеть переписку, где Маша перестала отвечать на сообщения.

"Она у меня неоднократно заказывала вещи, мы обсуждали рекламу и на основном аккаунте и на аккаунте, который отведен для проведения реклам", - написала девушка.

"Это был бартер, я отправила ей вещи, которые она захотела+заплатила за доставку. Мне пришло сообщение от нп, что она все получила", - дополнила свою историю пострадавшая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии, обращаясь к дочери Поляковой:

"Что по совести?", "Это должно увидеть больше людей", "неужели так сложно сделать все по совести, тем более когда уже заплатили", "если у вас не воспитали чувство совести можно хотя бы сделать рекламу для удержания репутации".

Стоит отметить, что сама Маша пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, дочь Поляковой приняли в престижный университет, куда поступила Маша

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