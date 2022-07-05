Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая, когда не поет, то направляет свое творческое начало в визуальное искусство и пишет чудные картины.
На днях она решила попробовать свои силы на кухне и показала в Инстаграм, что из этого получилось.
Александра Зарицкая немало сил приложила, чтобы похудеть и добиться фигуры мечты. С тех пор певица регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания, чтобы поддерживать достигнутый результат. Однако, как призналась звезда, иногда она все же позволяет себе полакомиться чем-то вкусным и весьма калорийным.
Так, девушка решила слепить вареники по фирменному рецепту своей бабушки. Этот опыт стал для нее первым в жизни.
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"Первый опыт. Раньше бабушка часто летом лепила такие вареники с вишней. У меня в ход еще пошла малина и красная смородина", - призналась Александра Зарицкая.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.