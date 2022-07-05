Иногда Александра Зарицкая все же позволяет себе полакомиться чем-то вкусным и весьма калорийным.

Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая, когда не поет, то направляет свое творческое начало в визуальное искусство и пишет чудные картины.

На днях она решила попробовать свои силы на кухне и показала в Инстаграм, что из этого получилось.

Александра Зарицкая немало сил приложила, чтобы похудеть и добиться фигуры мечты. С тех пор певица регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания, чтобы поддерживать достигнутый результат. Однако, как призналась звезда, иногда она все же позволяет себе полакомиться чем-то вкусным и весьма калорийным.

Так, девушка решила слепить вареники по фирменному рецепту своей бабушки. Этот опыт стал для нее первым в жизни.

"Первый опыт. Раньше бабушка часто летом лепила такие вареники с вишней. У меня в ход еще пошла малина и красная смородина", - призналась Александра Зарицкая.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.