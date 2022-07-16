Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой и приемная дочь Потапа, который был женат на Ирине 15 лет. Девушка сейчас активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.
А в этот раз Наташа показала черно-белой фото, где позировала на фоне солнца, которое закрыла собой. Поэтому можно было увидеть только силуэт красотки в платье.
"В этом мире недостаточно тьмы, чтобы погасить свет маленькой свечи".
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Кровавой, жестокой тьмы.
Но знаю, что где-то посреди мрака есть зажженная свеча. Свеча надежды на нашу победу. И очень скоро ее свет омрачит тьму навсегда.
После каждой ночи наступает рассвет
Черная полоса меняется на белую
Я верю, что настанет утро
И мама разбудит ребенка
Не от звуков ракет и ударов
Не от ночных кошмаров
А маленьким подарком
Своим поцелуем
И словами: "Мы это смогли.
Мы победили", - написала Горовая.
Напомним, приемная дочь Потапа показала подарок мамы, вгоняя в ностальгию
Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в мини-топике хвастнула не только стальным прессом
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