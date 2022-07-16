Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой и приемная дочь Потапа, который был женат на Ирине 15 лет. Девушка сейчас активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Наташа показала черно-белой фото, где позировала на фоне солнца, которое закрыла собой. Поэтому можно было увидеть только силуэт красотки в платье.

"В этом мире недостаточно тьмы, чтобы погасить свет маленькой свечи".

141-й день тьмы для украинцев.

Кровавой, жестокой тьмы.

Но знаю, что где-то посреди мрака есть зажженная свеча. Свеча надежды на нашу победу. И очень скоро ее свет омрачит тьму навсегда.

После каждой ночи наступает рассвет

Черная полоса меняется на белую

Я верю, что настанет утро

И мама разбудит ребенка

Не от звуков ракет и ударов

Не от ночных кошмаров

А маленьким подарком

Своим поцелуем

И словами: "Мы это смогли.

Мы победили", - написала Горовая.

Напомним, приемная дочь Потапа показала подарок мамы, вгоняя в ностальгию

Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в мини-топике хвастнула не только стальным прессом

А еще Politeka писала, что приемная дочь Потапа подкинула несколько полезных советов



