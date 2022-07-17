Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. А в прошлом году исполнительница учавствовала в проекте "Танці з зірками", где удалось ей занять пятое место. Знаменитость после начала войны активно гастролирует и дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А этот раз Зарицкая поделилась эффектным образом в платье с поясом и распущенными волосами. Звезда стояла возле пальмы, впечатляя видом. Как можно понять, Зарицкая давала концерт в Тель-Авив, Израиль. Александра решила поинтересоваться у фанов, куда еще стоит приехать с выступлением.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Будем вас ждать в Берлине", "Спасибо, что пришли", "Сашка моя", "В Болгарию".

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