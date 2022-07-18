Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья проекта "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз в свом блоге в Фейсбуке Анастасия рассказала, как ей угрожают.
"Ну в 2014 году мне обещали прострелить голову из СИД и тоже искали меня.
Опять эта история повторяется, и уже более значительными угрозами мне и человеку, который со мной работал…", - написала Приходько.
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Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Да, Настюш, кто этот герой-интеллектуал?", "Страна недоумков", "На такое можно просто не обращать внимания и все", "Я только что узнала, что нашего президента зовут Михаил. Хм... а где девался Владимир", "Собака, которая хочет укусить, не лает".
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