Певица Анастасия Приходько, судья "Співають всі", рассказала об угрозах, которые поступают в ее адрес, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья проекта "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз в свом блоге в Фейсбуке Анастасия рассказала, как ей угрожают.

"Ну в 2014 году мне обещали прострелить голову из СИД и тоже искали меня.

Опять эта история повторяется, и уже более значительными угрозами мне и человеку, который со мной работал…", - написала Приходько.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Да, Настюш, кто этот герой-интеллектуал?", "Страна недоумков", "На такое можно просто не обращать внимания и все", "Я только что узнала, что нашего президента зовут Михаил. Хм... а где девался Владимир", "Собака, которая хочет укусить, не лает".

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