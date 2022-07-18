Моника выбрала яркое платье для интервью и отличилась на съемках.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, которая редко появляется на публике, но сразу привлекает внимание во время любого интервью. Причем звезде не надо фотошоп, поэтому она спокойно делает акцент на естественности.

На новом интервью артистка смогла отличиться. Наряд, который выбрала Моника Беллуччи для официального мероприятия, делает ее заметно моложе и ярче. Так, 57-летняя итальянская актриса покорила цветущим видом.

Так, Моника посетила конференцию в преддверии премьеры спектакля "Мария Каллас возвращается в Испанию". Итальянская актриса сыграла в пьесе главную роль, о чем рассказывала в Интервью.

«Она огненная такая; Красиво потрясающе ❤; Мона❤; превосходная😇; ты сияешь как солнце ты такая милая; Я бы все равно предпочел ее чем молодую актрису; хороший выбор, у нее вечная молодость».

Ранее на Сицилии в итальянском городе Сиракузы Моника приехала специально к показу Dolce & Gabbana haute couture. А для выхода в сети выбрала черный брючный костюм, не забыв привычно показать и декольте с кружевами, на котором часто делает акценты.

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