Злата показала часть своих занятий, которыми увлекается в последнее время снова.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич каждый день показывает в социальной сети, как готовится к концертам, помогает украинцам и не забывает о новостях с горячих точек. При этом Злата также успевает уделить время себе и начала более активно заниматься.

В спортзале артистка частый гость, причем она усердно занимается под присмотром тренера и нередко хвастается изумительной растяжкой. По словамЗлаты, поддерживать фигуру в зале - мало. Следует также правильно питаться, наладить режим дня и беспокоиться о своей коже.

В зале же Злата отдает все силы на упражнения под каждую группу мышц и призывает не следовать трендам, а подбирать все индивидуально.

"Не держись!" - подписала кадры Злата.

Ранее Злата заговорила о личных мечтах и планах на жизнь.

«Самое время ЖИТЬ 🤍 Вот в эту самую минуту попытаться почувствовать себя, внутреннее состояние: на физическом и ментальном уровне. Вспомнить о давних мечтах и ​​придумать себе новые. Завести какую-нибудь приятную привычку или вон той милой собачки из приюта, на которой часто смотрите в инста 🐶» - высказалась Злата.

Она также рассказала, что наши планы, мечты являются движущей силой: они помогают лучше ощутить остроту жизни и мотивированность. У нее самой был период, когда она перестала мечтать.

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