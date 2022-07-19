Как пишет Politeka.net, Елена Войченко - жена Владимира Остапчука, с которой телеведущий развелся в 2020 году с громким скандалом, долго устраивал разборки в сети и заявлял, что просто хочет общаться с детьми. Елена выехала из страны с начала вторжения и после этого Остапчук не имеет возможности разговаривать с детьми.

При этом в Инстаграм Остапчук часто напоминает об этой проблеме и показывает, что хочет и дальше поддерживать общение с детьми, но экс-жена просто игнорирует все его слова, сообщения и звонки.

"Лена, дай поговорить с детьми. Лена, дай поговорить. Вау, ты прочитала мои собщения. Какие-то вещи стабильны, пять месяцев прошло!" - высказался остапчук.

До этого Остапчук устроил скандал после интервью экс-супруги. Он упомянул, как она резала себе вены и посчитал это предметом нездорового поведения. Также заговорил о преступлениях родственников экс-жены.

"Я тебя предупреждал. Тогда расскажи на интервью о нескольких вещах. О твоих, Елена, двух уголовных решениях в США. И суд в Олбани, штат Нью-Йорк. Из-за чего тебе 10 лет не давали повторно визу в Штаты. Эпизоды - кража в магазине. О чем я узнал случайно в посольстве", - ответил Остапчук.

Напомним, жена Остапчука Кристина Горняк заговорила о сложностях в отношениях.

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