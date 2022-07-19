Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица и продюсерка. Звезда неоднократно участвовала в проекте "Танці з зірками", где дважды ее партнером был Владислав Яма, а еще один раз танцор Игорь Кузьменко, с которым она и победила на шоу. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила показать фотографию первого сезона "Танців з зірками", который вышел в 2006 году.
На фото можно увидеть Могилевскую и других знаменитостей. Среди звезд была и Руслана Писанка, кому и посвящалась данная публикация.
"Танці з зірками", 2006. Светлая память и мои соболезнования родным. Руслана Писанка", - написала Наталья.
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Стоит отметить, что Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в Германии. Там звезда проходила лечение от тяжелой болезни.
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