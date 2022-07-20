"Холостячка" Злата Огневич показала себя и рассказала о переносе концертов, объявив новые даты в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". Также звезда участвовала в проекте "Холостячка", но и не забывает артистка об Инстаграм, где ведет блог. А в этот раз Злата обратилась к фанатам, рассказав о своих будущих концертах.

"Привет, мои люди Света. Мы с командой приняли решения перенести концерты на август", - начала Злата.

"Концерты пройдут в убежищах. Я хочу создать максимально безопасный формат наших теплых встреч", - продолжила Огневич.

"Я мечтаю о наших встречах и что они произойдут. В сторис появится детальная информация по поводу концертов в августе", - подытожила свой спич певица.

Стоит отметить, Огневич, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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