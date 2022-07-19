Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая победила на "Евровидении" с песней 1944. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Артистка после начала войны отправилась в Европу, собирая деньги для Украины на благотворительных концертах. Не забывает Джамала и о ТикТоке, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз Джамала поделилась ярким образом с сине-желтым сердцем на футболке.

"Когда спрашивают, откуда такое сердце...", - написала Джа.

"Сердце из Украины", - написала под постом звезда.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Привет, Джа) Это Захаров", "А мне кажется, это Ваше сердце такое большое!", "Обожаю вас, вы лучшая", "Супер", "Красотка наша".

Напомним, Джамала в окружении музыкантов порадовала украинцев долгожданным известием

А еще Politeka сообщала, что Джамала в обтягивающем костюме с вырезами приковала взгляды к фигуре

Также Politeka писала, что Джамала в необычном наряде поделилась частичкой воспоминаний