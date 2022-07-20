Ольга высказалась о том, что ее беспокоило в последнее время.

Как сообщает Politeka.net, Полякова после возвращения в Украину продолжает активно доказывать, как она поддерживает страну и как патриотично настроена. При этом еще недавно певицу обвиняли в том, что ее муж был с ней заграницей.

В этот раз Полякова дала большое интервью Ольге Бутко, в котором рассказала о сложных временах и депрессиях. Как помогала Украине за границей и чем вдохновляла Европу помогать стране.

«Поговорили также о современном украинском шоу-бизнесе, который будет с русскоязычным контентом, об отказе от «кокошника»» - высказалась Полякова.

«Ого как далеко друг от друга сели (мое первое мнение) 🤦‍♀️😂; О вы заговорили на украинском! Молодец наконец 👏; Очень понравился украинский язык, молодец Оля!; Надеюсь, что будут звучать песни красивой-родной-соловьиной-украинской; О дне ну это точно… что все не так и все не то….💔🙁».

Также артистка поддерживает украинцев и решила похвастаться кадрами из своего недавнего выступления.

«Одна из моих новых песен «Все будет хорошо, Оля», которую вы могли услышать на «Концерте в метро»! Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо о себе, меня переполняют эмоции… Эмоции, которые поймут только украинцы… Это еще не релиз трека, но скоро он будет!» - написала Ольга.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.