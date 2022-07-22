Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф. Звезда прославился благодаря проекту "Танці з зірками", где танцевал в паре с Натальей Могилевской. После этого Влад был судьей на проекте "Україна має талант" несколько лет. А в итоге Влада позвали быть судьей "Танців з зірками", а недавно звезда еще был участником и телепроекта "Маскарад".

Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Яма опубликовал фото, где показал, как выглядел в 2008 году. Влад показал фотографию, на которой был вместе с будущей супругой Лилией.

"Влад Яма, когда же свадьба?", - было написано в выпуске.

"Кстати", - написал в сторис звезда.

"Ну хорошо, мы вместе. Очень", - написал Влад, показывая Лилю и сына. Стоит отметить, что фото было сделано на рождественские праздники.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" подколол Лукашенко, который выдал новый перл

А еще Politeka сообщала, что Яма из "Танців з зірками" показал счастливые моменты из прежней жизни

Также Politeka писала, что Влад Яма подшутил над "любовным четырехугольником" Дантеса, Дорофеевой и Кацуриных



