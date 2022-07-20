Многодетная мама показала в Инстаграм милые вещицы, которые создают уют в их доме.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина, призналась, что они с мужем вернулись в Киев и планируют забрать сюда троих сыновей. Кроме того, многодетная мама показала в Инстаграм милые вещицы, которые создают уют в их доме.

В первую очередь жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника показала обеденный стол, за которым семья трапизничает. Он стоит у окна, возле раскидистого вазона в белом горшке. Но самым милым является стеллаж, где супруги поставили ароматные свечи и фотографии со счастливыми моментами своего брака.

"Дом пропитан классными воспоминаниями и не верится, что столько семей в Украине не имеют возможности жить свою счастливую жизнь в своих домах", - написала Кристина Решетник.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника честно ответила, когда закончится война.

Как сообщала Politeka, жена Решетника растрогала счастливыми кадрами со всей семьей.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника устроила в узком мини тренировку.