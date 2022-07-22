Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - успешная американская модель украинского происхождения. Звезда живет и учится в Нью-Йорке, но на лето уехала работать в Лос-Анджелес. У 21-летней красотки есть жены-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
На новых кадрах Соня была в кожаной куртке, которую спустила с плеч. Звезда улыбалась, позируя в объятиях своего жениха Дениса Жаданова
"Счастливая годовщина!", - подписала кадры Евдокименко.
А на следующей стори Соня показала, как ее целует Денис, сделав репост своего поста.
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Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Оглушающая", "Богиня", "Это, вообще!! Красота!! Полный отпад", "София, вы классные", "Этот наряд вышел из-под контроля", "Вдвоем вы сильнее!".
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