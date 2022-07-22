Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая недавно вместе с Позитивом ушла из продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой, полностью изменив сотрудничество, поделилась хорошей новостью с поклонниками. В своем Instagram она опубликовала отрывок клипа на песню "Не знаю", которую исполняла 3 года назад.

«Многие из вас уже слышали эту песню, и многие хотели ее услышать на цифровых платформах. Этот день настал – «Не знаю» (Flamenco version) в сети! Впервые я представила эту версию на концертном шоу @svitsketv в 2019 году. Проведя несколько месяцев в Испании вдали от дома, я подумала, что сейчас будет символически дать этой песне второе дыхание. Итак, слушайте на всех цифровых платформах и смотрите lyric-видео на YouTube», - сообщила Мишель.

Пользователи сети положительно отреагировали на это. Поклонники Мишель Андраде делятся своими впечатлениями от увиденного в комментариях.

«Наконец-то»,

«Жду теперь версию в танце»,

«Мишель, это очень круто, спасибо тебе и всей команде»,

«Это просто кайф»,

«Думал, это на испанском»,

«Супер, обожаю эту песню», - пишут в сети.

Напомним, Мишель Андраде похвасталась первыми успехами после ухода от Потапа

А еще Politeka писала, что Андраде, которая ушла от Потапа, соскучилась по концертам

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