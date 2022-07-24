Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - успешная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино. Звезда долгое время вела утро на телеканале "Украина", но недавно стало известно, что канал прекращает вещание. У звезды есть муж - танцор Андрей Дикий, с которым она познакомилась на "Танцях з зірками", от которого родила двоих дочерей - Диану и Полину. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Лилия поделилась фотографией, где ехала вместе с мужем в Киев. Ребрик сидела на пассажирском сиденьи, а Андрей был за рулем и в очках. Телеведущая легонько улыбнулась, позируя для селфи.

"На Киев", - лаконично Ребрик подписала кадр в сторис Инстаграм.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, Ребрик показала на примере, почему украинскую нацию не побороть

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