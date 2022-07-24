Как сообщает Politeka.net, Полякова после возвращения в Украину начала активно появляться на публике, рассказывать о себе, поддерживать украинских защитников и устраивать разборки со своими критиками. Одной из причин скандала был случай с отказом звезды говорить на украинском языке.

В своем недавнем интервью для издания Факты Полякова призвала не раскалывать общество из-за языка, потому что это лишь подыгрывание врагу и якобы вызывает раскол в обществе, такие высказывания сильно возмутили пользователей сети.

«Мы знаем, кто наш враг, мы его видим, и знаем, как с ним бороться. С ним нужно воевать. А мы устраиваем срачи внутри нашего общества по разным поводам. Последний хейт – это языковой вопрос. Раскалывать общество внутри – нужно подумать, кому это необходимо. А сейчас это происходит. Общество раскалывают, а это на руку нашим врагам, – заявила Полякова.

В сети сразу отреагировали:

«Не думайте о себе больше, чем вы есть. Не такое вы уже большое лицо, чтобы через вас раскалывалось украинское общество. Вас раскритиковали за язык, справедливо раскритиковали, опустите глаза и признайте, что не правы были. А то еще пугаете каким-то расколом общества, разводите большие страхи вокруг своей мелкой позиции» - пишет один из пользователей.

«Наверное это карма, некоторые не хотят понять, что именно русский язык и стал голой отмазкой, предлогом для рашистов; Лучше бы не доказывала тупости, а извинилась, и просто говорила по-украински!; Такое впечатление, что в Украине больше кроме поляковой никого нет. Куда ни глянь, все крутится вокруг нее, точно говорят: надо помогать талантливым, а бездарность сама везде пролезет» - добавляют в сети.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.