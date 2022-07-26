Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает активно путешествовать по городам Украины, чтоб поддержать наших защитников. Также артист довольно часто устраивает концерты для помощи украинцам.

«Вена, это была памятная встреча! Спасибо всем, кто был вчера с нами ✌️ #HelpforUkrainetour. Обратите внимание на третье фото. Оно без софитов и сценического света, но самое дорогое, потому что на нем – гости нашего концерта и будущее Украины 💙💛» - пишет Вакарчук.

В сети отвечают:

«Спасибо вам за отличный концерт и безумную энергетику!; Ребята с фото внимательно слушали весь концерт и держали в руках флаги!; Спасибо за отличный концерт!!! Все будет Украина💛💙🇺🇦; Amazing human❤️; Вчера был невероятный концерт; Спасибо вам за отличный концерт и замечательный вечер! Ждем вас также и в Будапеште! ❤️🇺🇦».

Также артист выложил удивительные кадры с атмосферного концерта во Франкфурте и рассказал, как его встречали.

На фотографиях можно увидеть, что Святослав здорово зажег публику в немецком городе. Многие зрители пришли на концерт с украинскими флагами, а во время некоторых композиций подтанцовывали с фонариками. Выглядит это выступление очень теплым и эмоциональным.

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