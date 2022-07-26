Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", похвасталась спокойным вечером, который решила провести на кухне за приготовлением любимого национального блюда. Злата также рассказала интересный факт о борще.

«На моей странице точатся бои под последним постом. Что борщ без мяса- это не борщ. Так вот, открою секрет. Историческая справка: борщ – это вегетарианское блюдо!» - высказалась Злата.

Она также добавила, что борщ – нематериальное наследстве ЮНЕСКО.

«Кайф! Вы также спрашивали, какой травяной чай я пью, вот он, детокс-сбор» - пишет Злата.

Также артистка детально расписала свой рецепт и секреты приготовления борща.

"Мой рецепт быстрый и простой. Настоящий украинский борщ за 30 минут. В летний период готовлю очень часто. Молодой картофель, капуста, свежая зелень и борщевая заправка гарантируют насыщенный вкус, яркий цвет и аромат.

Сэкономьте время и наслаждайтесь вкусом любимых блюд. Приятного тебе аппетита!".

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