Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Александра показала, как побывала в Ирпени. Звезда для поездки выбрала платье с вырезом.

"Жара на фронте, и пока наши котики ВСУ беспощадно жарят врага, все мы работаем, чтобы приблизить нашу победу! Мы с группой упорно сражаемся на культурном фронте: продолжаем наши благотворительные концерты, выступления для военных в горячих точках и поддержку суперволонтеров, которые держат наш тыл обеими руками каждый день", - написала Зарицкая.

Фаны поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Вместе к победе", "К победе", "Мило", "Все будет Украина".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала беду одной семьи из Ирпеня

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