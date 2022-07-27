Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья проекта "Співають всі". Знаменитость также активно ведет страничку в Фейсбук, где делится с фанами многим интересным. А в этот раз Анастасия решила показать, какого мнения о ней российские коллеги.

Как оказалось, Виктория Боня и Оскар Кучера высказались плохо об украинской певице, которая поддержала Украину в войне.

"Я буду просить Бога о помощи, чтоб он посылал вам лютое наказание, и поверьте он слышит молитвы Украинцев…

Вы проклятый народ, вы нация которая создана на болотах и вы так же и живете, в грязи, моральной и духовной, вас проклянут ваши же дети, ибо вы им уже испортили будущее, их будут ненавидеть по всему миру, ваших детей будут называть русскими свиньями, это ваше ублюдское поколение так делает, хотя вы этого не понимаете потому что слепы и глупы", - написала Приходько.

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