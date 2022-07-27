Телеведущая Лилия Ребрик показала подросших дочек, а также рассказала, собирается ли отдавать их в школу осенью.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками", став парой. Лилия воспитывает двоих детей - Диану и Полину. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Лилия решила поговорить с фанами.

"Как вы?", - пригласила к диалогу звезда.

"Лиля, озвучьте свою мысль по отношению обучения в школах, я боюсь отправлять ребенка", - написала фанатка.

"Есть целый месяц на "подумать" и на "увидеть" что будет дальше. Даю себе это время. Пока, конечно, боюсь. Пока я за онлайн".

Также звезда добавила фото своих дочерей - Полины и Дианы.

"Мы за мир", - держали девочки плакат и написовали несколько украинских символов.

Напомним, Лилия Ребрик показала оригинальную красоту по-украински во время прогулки

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