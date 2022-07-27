Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками", став парой. Лилия воспитывает двоих детей - Диану и Полину. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Лилия решила поговорить с фанами.
"Как вы?", - пригласила к диалогу звезда.
"Лиля, озвучьте свою мысль по отношению обучения в школах, я боюсь отправлять ребенка", - написала фанатка.
"Есть целый месяц на "подумать" и на "увидеть" что будет дальше. Даю себе это время. Пока, конечно, боюсь. Пока я за онлайн".
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Также звезда добавила фото своих дочерей - Полины и Дианы.
"Мы за мир", - держали девочки плакат и написовали несколько украинских символов.
Напомним, Лилия Ребрик показала оригинальную красоту по-украински во время прогулки
А еще Politeka сообщала, что Ребрик показала на примере, почему украинскую нацию не побороть
Также Politeka писала, что Ребрик обратилась к украинцам с важным вопросом, Решетник поспешил дать ответ