Цибульская после нападения рф на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская любит проводить время со своей семьей и часто балует их домашними блюдами. Как рассказала певица в своем Инстаграм, буквально на днях при приготовлении еды, она почувствовала запах газа.

"Когда готовила обед, вдруг почувствовала запах газа. Пришлось вызвать газовую службу. Приехала газовая служба и напомнила правила, которые мы учили в школе. Но они уже забылись", - рассказала Оля Цибульская.

Она также пояснила, что нужно делать, если почувствовали запах газа. В первую очередь нужно перекрыть кран газа и открыть окна. При этом ни в коем случае нельзя включать свет. Если он уже включен, то его нельзя выключать. И сразу же вызывайте газовую службу по номеру 104.

"У нас, слава Богу, все хорошо и ничего не течет", - дополнила Оля Цибульская.

Стоит отметить, что Цибульская после нападения рф на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место. Певица занимается волонтерской деятельностью. Лишь недавно семья вернулась в Киев.



Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

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