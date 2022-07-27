Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская любит проводить время со своей семьей и часто балует их домашними блюдами. Как рассказала певица в своем Инстаграм, буквально на днях при приготовлении еды, она почувствовала запах газа.
"Когда готовила обед, вдруг почувствовала запах газа. Пришлось вызвать газовую службу. Приехала газовая служба и напомнила правила, которые мы учили в школе. Но они уже забылись", - рассказала Оля Цибульская.
Она также пояснила, что нужно делать, если почувствовали запах газа. В первую очередь нужно перекрыть кран газа и открыть окна. При этом ни в коем случае нельзя включать свет. Если он уже включен, то его нельзя выключать. И сразу же вызывайте газовую службу по номеру 104.
"У нас, слава Богу, все хорошо и ничего не течет", - дополнила Оля Цибульская.
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Стоит отметить, что Цибульская после нападения рф на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место. Певица занимается волонтерской деятельностью. Лишь недавно семья вернулась в Киев.
Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.