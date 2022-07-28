Популярная украинская фитнес-тренер, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая является бывшей женой спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательное фото с подросшими детьми.

На новой фотографии Марина вместе с сыном Робертом и дочкой Оливией запечатлены на прогулке по городу. То ли нарочно, то ли случайно, но фото получилось еще и патриотичным – мама позирует в голубой блузке, а сын в яркой желтой футболке. На этом снимке можно заметить, что дети Боржемской и Узелкова подросли, а еще, что они очень похожи на своих знаменитых родителей.

В подписи к публикации Боржемская поздравила украинцев с новым праздником – Днем украинской Государственности. "С днем украинской государственности. Сегодня, 28 июля 2022 года, наша страна впервые отмечает новый государственный праздник. Украина сейчас продолжает бороться за свою свободу и независимость и никому ее не отдаст. Слава Украине. Слава героям", - написала она.

В поклонники тут же принялись комментировать фото, поздравляя Марину в ответ: "Слава украинским защитникам", "Слава нации! Смерть врагам!", "С Днем украинской государственности", "Мы победим! Мы на своей родной земле", "Поздравляю с праздником!", "Какие красивые", "Украина победит! С праздником!".

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