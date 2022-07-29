Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка", победительница "Танців з зірками" с Евгением Котом, а также судья "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Мишина показала, как стреляет из ружья, пулемета и РПГ.

"Еще одна беспокойная ночь и еще один тревожный день.

Как сильно война меняет нас и наши убеждения. Сегодня мы листаем новости в ожидании того, что Украина получит новое более совершенное и мощное оружие. Радуемся тому, что еще вчера казалось пережитком этой цивилизованной планеты. Казалось, вот-вот и войны останутся на прошлой странице глобальной истории человечества", - написала Мишина.

Фаны посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Ксюша, ты огонь", "Только перевели патроны", "Молодец, талантливый человек, талантлив во всем", "Потом синяки на плече", "Прицельная стрельба", "Не женщина, а мечта", "Слава Украине, покажи россиянам что ты сильнее, привет из Хорватии", "Теперь только на фронт", "Наверное круто стрелять с закрытыми глазами", "Наша девочка", "Пока мнения тоже…… как позаботиться о семье и какое лучшее оружие выбрать для защиты".

Напомним, Мишина расплакалась на глазах у Решетника на шоу "Холостячка", актриса поделилась воспоминаниями

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