Тогда она буквально расплакалась и была на грани истерики.

Украинская актриса, звезда сериала "Кріпосна" Ксения Мишина, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка" рассказала во время стрима в STAND UP Battle Club о самом главном разочаровании на шоу. Тогда она буквально расплакалась и была на грани истерики.

По словам Ксении Мишиной, первая вечеринка-знакомство не произвело на нее приятное впечатление, актриса расплакалась перед ведущим проекта Григорием Решетником.

"Я просто вышла из зала, встретила Гришу, расплакалась и сказала: "А где нормальные?" Я их встречала и думала: следующий, следующий, да вы же обещали мне красивых парней, где они? Но на самом деле, все хорошо, мы потом общались", — рассказала Мишина во время стрима в STAND UP Battle Club.

Стоит отметить, что широкую популярность Ксении Мишиной принесли съемки в сериале "Кріпосна". В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". В 2021 году стала судьей шоу "Україна має талант".

Напомним, что Мишина была в Буковели с Эллертом, честно рассказав об их отношениях.

Как сообщала Politeka, Мишина раскрыла причину своей самоуверенности и привлекательности.

Также Politeka писала, что Мишина призналась, как сын отреагировал на возвращение Эллерта в их жизнь.