Мишиной позвонили из СТБ и сказали, что хотят снять женскую версию "Холостяка", но только с ней.

Украинская актриса, звезда сериала "Кріпосна" Ксения Мишина, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка" рассказала во время стрима в STAND UP Battle Club о закулисье проекта.

Актриса призналась, как попала на проект. По ее словам, подруга начинала вести YouTube-шоу и спрашивала о личной жизни. Однажды звезда сказала, что она холостячка. Позже Мишиной позвонили из СТБ и сказали, что хотят снять женскую версию "Холостяка", но только с ней.

Кроме того, Ксения Мишина рассказала, что ей запрещали общаться с участниками. Общение с ней для мужчин также было под запретом. Разрешалось разговаривать только при камерах, потому все, что видел зритель было настоящим и ненаигранным.

"Когда камеры выключались, они не могли ко мне подойти. Их всех там куда-то, охрана не пускала. Нельзя общаться, только перед камерами. Писать нельзя было. У них забирали телефоны", – добавила Ксения Мишина.

Также она призналась, что плакала после первой встречи с мужчинами, ведь ей никто не нравился и на нее буквально навалилось отчаяние. Но потом она разговорилась с мужчинами и все стало нормально.

Напомним, что Мишина была в Буковели с Эллертом, честно рассказав об их отношениях.

Как сообщала Politeka, Мишина раскрыла причину своей самоуверенности и привлекательности.

Также Politeka писала, что Мишина призналась, как сын отреагировал на возвращение Эллерта в их жизнь.