Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. У звезды на днях случилась трагедия - она лишилась многомиллионного аккаунта в Инстаграм, где у нее была многомиллионная аудитория, но страничка попала в бан. Но Никитюк не отчаивается и шутит об этом, поделившись забавным видео в ТикТок.

"Когда меня заблокировали в инсте", - написала Никитюк.

На кадрах Леся позировала в халатике, а в руках держала альбом. Никитюк полистала его, показывая фотографии.

"Осталась только печатная версия", - написала Леся.

Фаны поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая лучшая", "Красотка", "Печалька... Но так держать", "Вы чудо", "А почему вас заблокировали", "Леся, где можно заказать такой альбом", "не смотря на это, наша Леся остаётся на позитиве всегда)", "Привет от ВСУ Харьков. Можно пожениться", "С таким альбомчиком никакая блокировка не страшна. Лайк на все твои фоточки", "Леся, мы вас любим даже без Инстаграм. Знаем, что делаете большое дело, гордимся", "Леся Украинка, ты невероятная", "Когда разблочат".

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