Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар и звезда "Мастер Шеф". Знаменитость долгое время восхищался Украиной, но во время начала войны звезда оказался за пределами страны и долгое время не возвращался обратно. Но потом все таки вернулся и даже занялся обучением военному делу. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где активно делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Хименес-Браво решил показать, как сменил стиль. Как можно заметить, знаменитость сидел в барбершопе.

"Особенная прическа для особенного дня", - написал Хименес Браво.

Также знаменитость затронул текущую повестку войны в Украине.

"Мы никогда не забудем, что орки сделали с нами. Никогда не забудем, что они сделали с украинскими семьями", - написал Эктор еще на одном сторис в своем Инстаграм.

Сообщалось, что кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво находился в Сумской области с волонтерской миссией. Во время своего путешествия он нашел время, чтобы искупаться в озере.

"Я сейчас в Сумской области, рядом граница. А там орки, но я не боюсь, потому что здесь наша земля. Здесь Украина", — отметил Эктор Хименес-Браво.

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