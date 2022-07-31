Популярный украинский телеведущий и шоумен Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостяка", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ведущий выложил необычные фото, на которых показал свое новое увлечение.

Как оказалось, помимо всех своих талантов и умений, Григорий еще и занимается футболом. Так, на новых фото ведущего можно увидеть на футбольном поле и в фотозоне на стадионе. Кроме того, он показал снимок из автобуса, где можно увидеть всю команду. К слову, среди других парней в автобусе можно заметить популярного некогда певца и коллегу по дуэту Владимира Дантеса Вадима Олейника.

Как оказалось, Решетник собрал целую футбольную команду, а играют они благотворительные матчи, чтобы собирать деньги на помощь Вооруженных сил Украины.

В подписи к публикации Григорий рассказал: "Вчера играли в Виннице в поддержку ВСУ. Это уже второй мой матч через неделю, еще немного и начну готовиться к Чемпионату Европы. Хотя с такой командой можно сразу и на Мир ехать. Ребята, спасибо и обнимаю каждого – вы крутые".

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