Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны знаменитость начала активно гастролировать, собирая деньги на помощь Украине. Звезда и сейчас находится за границей, а именно в Италии. Там Саша накануне дала еще один концерт в поддержку украинцев.

Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз знаменитость поделилась новым сторис, рассказав о своей проблеме.

"Кто забыл свой паспорт в отеле, а отель в 100 км от аэропорта", - написала Зарицкая.

"Короче, стою прямо возле входа, жду таксиста, который привезет мне мой паспорт. Самолет через 30 минут ровно. Ваши ставки. Я успеваю на самолет или не успеваю?", - рассказала Зарицкая.

"Саша успеет на самолет?", - спросила Александра.

"Спасибо всем за вашу веру в меня. Самые лучшие", - написала Саша в следующем стори, когда уже поднималась на самолет, а значит таксист успел.

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