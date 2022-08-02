Продюсер Иракли Макацария, главный герой шоу "Холостяк" показал, как проводит время с новоиспеченной женой на отдыхе.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный грузинский продюсер и участник украинского шоу "Холостяк". Звезда недавно женился на красотке Лизе, которая младше него на 17 лет. Пара уже успела уехать на отдых в Грецию, откуда регулярно делится яркими кадрами. И Иракли решил опубликовать еще один снимок, поделившись ним в Инстаграм.

"Один из самых приятных мест для отдыха…", - написал Иракли под фото, где позировал с новоиспеченной женой.

Фаны, включая Григория Решетника и Санту Димопулос, поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивая пара", "Какие счастливые. Так идете друг другу", "Какие вы красивые", "Идеальная пара", "Привет из Харькова", "Прекрасного вам отдыха", ""Счастья вам, вашей молодой семье", "Вы замечательная пара, будьте счастливы", "Не знаю, она мне напоминает Катю Пушкареву в хорошем варианте.....Но видно, что счастливы".

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