Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - успешная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У звезды есть трое детей - 19-летняя Маша, а также двойняшки Иван и Екатерина, которым недавно исполнилось по шесть лет. Мария с 15 лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама предложила такой вариант дочери, ведь после рождения двойни места в доме стало мало. Девушка выросла настоящей красоткой, увлекается танцами, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится кадрами из своей жизни.
А в этот раз Маша решила показать, как делает татуировку.
"Будет красота", - написала под кадрами звезда.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Началось": экс-соратник Путина после бегства из рф оказался в реанимации с редким диагнозом
Оккупанты усиливают войска на еще одном направлении: главное, что изменилось на передовой
Уничтожен поезд оккупантов с 40 вагонами в составе: потери агрессора колоссальные
Джоли смутила фигурой в пижаме на прогулке вместе со старшим сыном: "Энджи, что ты делаешь?"
А на следующем сторис Маша показала, как украинизировала вторую тату на своей руке.
После этого дочь Кравец продемонстрировала свежую татуировку - слово "Воля", которое сливалось в герб Украины.
Напомним, 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" в узком топике хвастнула формами из лучшего ракурса
А еще Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" после долгого отсутствия удивила видом
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" поразила украинцев откровением о своих детях-двойняшках