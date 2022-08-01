19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша показала, как делает себе на руке татуировку, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - успешная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У звезды есть трое детей - 19-летняя Маша, а также двойняшки Иван и Екатерина, которым недавно исполнилось по шесть лет. Мария с 15 лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама предложила такой вариант дочери, ведь после рождения двойни места в доме стало мало. Девушка выросла настоящей красоткой, увлекается танцами, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится кадрами из своей жизни.

А в этот раз Маша решила показать, как делает татуировку.

"Будет красота", - написала под кадрами звезда.

А на следующем сторис Маша показала, как украинизировала вторую тату на своей руке.

После этого дочь Кравец продемонстрировала свежую татуировку - слово "Воля", которое сливалось в герб Украины.

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