Євген Кот та його дружина, чемпіонка України, Європи та світу з гімнастики Наталія Татаринцева давно мріють про дитину, працюють над цим. На початку повномасштабної війни подружжя навіть хотіло всиновити дитину. У цьому подружжя зізналося в інтерв'ю для проекту "Як ти?"

Наталія Татаринцева розповіла, як непросто переживає воєнні часи. Війна стала справжнім ударом у цьому питанні.

"Ми хочемо дітей і дуже довго їх плануємо, працюємо над цим. І тут такий удар. Чи правильно взагалі мені зараз думати про дітей, коли йде війна? І це на мене просто впало в одну мить. Включила драматичний фільм, якраз про дітей, і все...", - зізналася гімнастка.

Євген Кот постійно підбадьорює кохану. Він упевнений, що все вийде, і вони зможуть народити власну дитину. Але про усиновлення подружжя теж замислювалося.

"Ми обговорювали з Наталією тему усиновлення дітей ще на початку війни. На той момент ми були в одній групі з блогерами в соцмережах "Батальйон Блогерів". Там надіслали повідомлення про те, що маленькі діти залишилися без батьків, і чекають на якісь родини. Я прийшов додому, спитав дружину: "Ти бачила цю новину?", А вона відповіла: "Я вже дзвонила. Дітей уже нема. Їх уже забрали люди, вже дали притулок". Тоді ми не встигли", - зізнався Євген Кіт .

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