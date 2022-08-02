Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, победительница шоу "Маска", бронзовый призер Евровидения, а также главная героиня проекта "Холостячка". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Злата активно ездит выступать перед солдатами, а недавно показывала обстрелянное авто, в котором ездила выступать. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Огневич поделилась фото, где засветилась вместе с Арсеном Мирзояном.
Злата сделала селфи, позируя рядом со своим коллегой.
"Арт-оборона", - подписала Огневич фото.
Стоит отметить, Арсен Мирзоян - муж певицы Тони Матвиенко. Знаменитость после начала войны сначала уехала в Португалию вместе с детьми, а после отправилась с младшей дочерью в Британию, где малышка даже устроилась в школу. Старшая дочь при этом решила вернутся временно в Украину и неизвестно, собирается ли снова уезжать в Европу.
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