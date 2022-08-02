Авторы популярного ютуб-канала "Взрослые девочки", артистки Маша Ефросинина и Оля Полякова заявили, что не могут вести свои выпуски на украинском языке. Это вызвало буквально скандал и ответную реакцию многих украинцев.

Украинский певец Павел Зибров пристыдил их за такую позицию. Такое заявление артист сделал в интервью ведущей Алине Доротюк.

Он лично обратился к звездам и призвал переходить на украинский язык, аргументировав это тем, что речь оккупантов уже не в моде. Кроме того, он уверен, что Маша Ефросинина и Оля Полякова отлично разговаривают на украинском языке.

"Пусть не рассказывают сказки, что трудно. Ефросинина прекрасно и Полякова говорят на украинском. Если где-то какие-то слова заточатся там случайно – ничего страшного в том нет. Над ними не будут насмехаться. Если на суржике кто-то где-то что-то скажет, первый раз, второй, через месяц-через два будет в совершенстве разговаривать. Так что переходите и не стесняйтесь", - посоветовал Павел Зибров.

Кроме того, он отметил, что русский сейчас не в моде на территории Украины и это надолго. В конце Павел Зибров призвал их разговаривать на языке родной страны.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.