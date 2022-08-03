Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая вместе с ним когда-то обосновала продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Ира опубликовала пост, в котором показала свое фото бее макияжа и рассказала об ошибках во время войны.

На фотографии Ирина запечатлена в уютном кафе, сидя за столиком и с телефоном в руках. Перед камерой продюсер появилась в простом и удобном образе – светлых штанах и зеленой футболке оверсайз, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В своем посте продюсер в картинках показала главные пять ошибок, которые она допустила за время войны. А в подписи к публикации Горовая поделилась своими размышлениями о том, как вести бизнес во время войны.

"Никто и подумать не мог, что придет время, когда каждый будет под угрозой его потери. Многие не выдерживают напряжение, поддаются панике и страху, но мы же с вами понимаем как важно смотреть вперед и думать будущим, только так ваш бизнес будет силен на развитие. Эти 5 месяцев я анализировала себя, свои мысли, чувства и выделила 5 важных ошибок, которые допускались мной и другими владельцами бизнеса, не исправив которые было бы сложно двигаться в будущее. Хочу поделиться с вами и надеюсь, что это поможет кому-то задуматься и, возможно, изменить себя и свой бизнес", - написала Ирина.

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