Солистка KAZKA Александра Зарицкая показала, как выглядит без ретуши, поделившись свежим фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Знаменитость после начала войны выехала из Украины и постоянно дает благотворительные концерты, собирая деньги на поддержку Украины. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Саша поделилась селфи, позируя перед зеркалом. Звезда сделала легкий мейк - подкрасила губы и уклала брови. При этом мейк Зарицкая не использовала, демонстрируя настоящую внешность.

Сообщалось, что Зарицкая поделилась новым сторис, рассказав о своей проблеме.

"Кто забыл свой паспорт в отеле, а отель в 100 км от аэропорта", - написала Зарицкая.

"Короче, стою прямо возле входа, жду таксиста, который привезет мне мой паспорт. Самолет через 30 минут ровно. Ваши ставки. Я успеваю на самолет или не успеваю?", - рассказала Зарицкая.

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