Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", впечатлил своей силой во время тренировки.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда после начала войны активно занялся проведением благотворительных вечеров, а также пишет книгу об украинской кухне вместе с Ольгой Мартыновской. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где ведет активно блог, делясь вкусными рецептами и показывает кадры из личной жизни.

А в этот раз Владимир показал, как тренируется в спортзале. Ярославский висел на турнике и поднимал ноги, впечатляя своим трудолюбием.

"Доброе утро. Спорт. 81.8", - написал Ярославский в публикации.

Стоит отметить, звезда недавно пожаловался на лишний вес, демонстрируя свой живот. Поэтому 81.8 - это скорее всего вес шеф-повара, с которым он начал длинный процесс похудения.

Сообщалось, что Владимир Ярославский решил показать совместное фото с Ольгой во время организации вечера, поделившись снимком в Инстаграм.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вы невероятны", "Вы супер", "Вы и Ваша команда невероятны! благодарим и гордимся Вами!!!", "Владимир и Оля, а также все ваши волонтеры, Вы Невероятные! Спасибо за ваше мужество", "Вы невероятны, сколько работы и столько сил, вы молодцы".

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