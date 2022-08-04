Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда после начала войны активно занялся проведением благотворительных вечеров, а также пишет книгу об украинской кухне вместе с Ольгой Мартыновской. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где ведет активно блог, делясь вкусными рецептами и показывает кадры из личной жизни.
А в этот раз Владимир показал, как тренируется в спортзале. Ярославский висел на турнике и поднимал ноги, впечатляя своим трудолюбием.
"Доброе утро. Спорт. 81.8", - написал Ярославский в публикации.
Стоит отметить, звезда недавно пожаловался на лишний вес, демонстрируя свой живот. Поэтому 81.8 - это скорее всего вес шеф-повара, с которым он начал длинный процесс похудения.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Приспешница кадырова отбирает у украинцев жилье и публично хвастается: "Просто грабеж соседнего государства"
Выплата 6 500 гривен помощи: тысячам украинцам придется вернуть деньги
"Курят много": в Подмосковье небо почернело из-за пожара, который разгорается все сильнее
"Не прошло и полгода": известная певица и подруга Пугачевой сказала, на чьей она стороне в войне
Сообщалось, что Владимир Ярославский решил показать совместное фото с Ольгой во время организации вечера, поделившись снимком в Инстаграм.
Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Вы невероятны", "Вы супер", "Вы и Ваша команда невероятны! благодарим и гордимся Вами!!!", "Владимир и Оля, а также все ваши волонтеры, Вы Невероятные! Спасибо за ваше мужество", "Вы невероятны, сколько работы и столько сил, вы молодцы".
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт необычного летнего блюда
А еще Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" дал простой рецепт домашнего маскарпоне
Также Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальную котлету по-киевски