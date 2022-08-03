Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица и бывшая солистка ВИА Гры. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Надя после начала войны стала редко выходить на связь и после очередного перерыва поделилась новым фото в Инстаграм.
"Сколько себя помню, все время пыталась что-то менять в жизни. Иногда даже эта внутренняя тенденция меня раздражала в себе.
Как-то, лет 8 назад поняла, что это моя природа – «я обречена», мало того, приняла себя именно такой.
Но в последнее время где-то за 1,5 года до войны почувствовала, что мне нужны какие-то серьезные изменения, как внутренние, так и снаружи. Это было невыносимое чувство. Куда бежать? К кому? Что работы?
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Столько всего было, и в личной, и в профессиональной, наверняка на несколько жизней хватит. А все равно что-то не то! Я чувствовала, что теперь мне хочется кардинальных перемен…", - написала Мейхер.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Как вы правы, Надежда", "Держитесь", "Вы очень умный, красивый, целеустремленный человек", "Какая волшебная жензина. Слава Украине".
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