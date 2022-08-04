Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда активно ведет страничку в ТикТок, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Ольга поделилась видео, где показала новую стрижку. Как можно заметить, Цибульская решила существенно обрезать волосы.
"Как я тебе новая? Это настоящее или парик?", - спросила Оля.
Фанаты сразу начали комментировать публикацию:
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"Парик", "Ей не будет йти эта стрижка", "Свое", "Настоящее, чтобы это знать, нужно быть подписанным в Инстаграме", "Наверное парик", "Село радибайловское", "Мне кажется, настоящее. Оля Цибульская, ты невероятная", "Сделай что-то интересной", "Та парик же", "На маму с этой прической похожа еще больше", "Вам очень красиво, а волосы свои", "Если честно, вам очень идет, красотка", "Ну прям как с фильма Кавказская пленница", "Ума Турман?", "У меня есть такое же самое полотенце", "Не очень".
Напомним, Цибульская с сыном отправились на тюннинг и кардинально изменили имидж
А еще Politeka сообщала, что Цибульская поделилась воспоминаниями и показала своего "краша"
Также Politeka сообщала, что Денисенко оскандалилась отдыхом в Турции, Цибульская стала на защиту актрисы