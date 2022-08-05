Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, отправилась в небольшое путешествие и взяла отпуск на неделю. Первой остановкой на пути в Европу стал миловидный украинский город Ужгород. В тот же вечер она отправилась в ресторан и показала в Инстаграм, кто скрасил ей компанию.



В частности, Кристина Горняк отправилась в новый лаундж в Ужгороде, где провела приятный вечер за вкусным ужином и бокалом красного вина, пока муж в Киеве. Она также узнала, что в выходные дни там можно услышать живую музыку. Вечер явно пришелся ей по душе.

"Друзья привели меня на вечер в новый лаундж в Ужгорде на бокал красного вина. А в выходные дни здесь оказывается играет пианист и это просто вау", - написала Кристина Горняк.

Кроме того, она сделала снимок при входе в заведение и показала, с кем пошла в ресторан. В частности, рядом с ней стояла ее подруга, которая постаралась выглядеть как нельзя лучше.

Сама Кристина Горняк выглядела не менее эффектно: она выбрала платье мини с длинными рукавами и подчеркнутой линией талии. Изюминка его также и в оттенке: благородного зеленого оттенка, с цветочным принтом, оно сделало образ элегантным.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

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