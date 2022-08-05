Тарас Тополя не отговаривал ее от приезда в Украину. Он так же скучал по жене и хотел ее увидеть.

Украинская певица Alyosha (Елена Тополя) уже не могла терпеть разлуку с мужем - музыкантом и солистом группы "Антитіла". Потому недавно приезжала в Украину из-за границы, где временно проживает с детьми. Деталями она поделилась в интервью "24 Каналу".

"У меня просто "срывало крышу", потому что очень соскучилась. Хотела увидеть его, обнять, поговорить. Хотела увидеть родителей, братьев. У меня была неделя, но 4 дня провела в дороге, потому что добираться очень тяжело. В Киеве провела полных 4 дня", – рассказала Alyosha.

Alyosha добавила, что Тарас Тополя не отговаривал ее от приезда в Украину. Он так же скучал по жене и хотел ее увидеть, потому отпросился из фронта на 4 дня, чтобы увидиться с ней.

Певица также добавила, что расстояние никак не повлияло на отношения в супругах. Более того, она даже рада, что живет в такое время.

"Мы как сильно любили друг друга, так и любим. Как берегли наших детей, так и бережем, и безгранично любим их. И дальнейшие планы – это все остается в наших мечтах. Конечно, приходит определенное осознание. Без этой бытовой жизни еще глубже осознаем этот мир. Насколько он счастлив и жесток, красив, и ужасен", – добавила Alyosha.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.