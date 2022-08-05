Сама артистка родом из Запорожья. К сожалению много ее родственников и друзей оказалось на оккупированной территории.

Если бы не трое детей, певица Alyosha пошла бы служить вместе с мужем Тарасом Тополей. Однако, как многодетная мама была вынуждена уехать в США. Об этом она рассказала в интервью для "24 Канала" и призналась в семейной драме, которая произошла из-за вторжения рф в Украину.

Сама артистка родом из Запорожья. К сожалению много ее родственников и друзей оказалось на оккупированной территории. Сейчас они редко выходят на связь, ведь очень боятся и пытаются выжить в ужасных условиях. При этом они не теряют надежды на то, что ВСУ их освободит и вернет всю область под контроль Украины.

"У меня есть родные по всей Запорожской области. В Херсоне также. И село Балки… мамина младшая сестра — Яна. Она в оккупации, с детьми. Им страшно, они очень ждут наших ВСУ. На связь выходят там очень редко, потому что нет украинской связи. У меня очень много родных. Вся Запорожская область. Более 20 человек. Моих родных. И в Херсоне. Пытаются беречься...", — с болью рассказала Alyosha.

Стоит отметить, что Alyosha (Алена Тополя) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Семья Тополи спустя две недели после начала войны переехала в США.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.