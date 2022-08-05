Украинская певица Alyosha не понимает родителей, которые до сих пор сидят с детьми в Украине. Об этом она рассказала в интервью для "24 Канала" и призналась, что увезла детей в США к родственникам, ведь не хочет рисковать их жизнью - в Киеве все еще небезопасно.
Она советует мамочкам уезжать и пересидеть войну за границей и только потом возвращаться в Украину. Кроме того, она раскритиковала тех родителей, которые не прячутся в убежищах, когда звучат сирены - так нельзя.
"Уезжайте и сидите за границей, пока не закончится война. Увозите детей. Отдавайте своим родным за границей, а сами возвращайтесь, если не можете быть не в Украине. Это новое поколение, их нужно сохранить. Я не знаю, как люди безопасно сидят в парке, дети играют на площадках, когда сирены. Так нельзя", – эмоционально выразилась Alyosha.
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Стоит отметить, что 15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тараса Тополю, вступили в тероборону. Семья Тополи спустя две недели после начала войны переехала в США.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, Alyosha призналась в семейной драме, в опасности оказались родственники певицы.
Также Politeka писала, что Alyosha вспомнила о долгожданной встрече с Тарасом Тополей.